Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "E' stata dossierata illegalmente la seconda carica dello Stato, che presiede il Senato. E' stato dossierato illegalmente un ex Presidente del Consiglio, che oggi siede tra i banchi del Senato come leader di un partito di opposizione. Pare che addirittura sia stato violato un server del Quirinale. Serve altro per qualificare quello che sta accadendo in queste ore? Lo squarcio che arriva da Milano esige risposte pronte da parte delle istituzioni". Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

"Per ciò che concerne le responsabilità di governo, ha già chiaramente detto Matteo Renzi. Per ciò che concerne il Parlamento, proponiamo l'immediata costituzione di una commissione parlamentare monocamerale di inchiesta che vada a fondo di tutto ciò che sta accadendo e proponga soluzioni e misure di tutela delle garanzie democratiche. Anche per questo - conclude Borghi - ci attendiamo che la Premier venga immediatamente a riferire in Aula".