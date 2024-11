Milano, 5 nov. (Adnkronos) - E' in corso da circa sei ore, davanti al pm della Dda Francesco De Tommasi, l'interrogatorio di Massimiliano Camponovo, l'investigatore privato che farebbe parte dell'associazione a delinquere finalizzata al dossieraggio illecito. Assistito dal suo legale, Camponovo sta rispondendo alle accuse contenute nella corposa ordinanza di custodia cautelare che lo vede ai domiciliare dallo scorso 25 ottobre.

Nell'interrogatorio davanti al gip Fabrizio Filice, l'indagato ha parlato di "una mano oscura che muove questo sistema" parole che ora starebbe chiarendo davanti al rappresentante della pubblica accusa. In particolare, il 52enne deve rispondere dei presunti accessi abusivi che sarebbero stati effettuati dietro commissione. Ordini che sarebbero partiti dalla società di investigazione Equalize, al centro dell'indagine della Direzione investigativa antimafia, i cui soci sono l'ex super poliziotto Carmine Gallo (domiciliari) ed Enrico Pazzali (indagato) presidente autosospeso della fondazione Fiera Milano.

Per domani, invece, è previsto l'interrogatorio di Giulio Cornelli, il quale si era detto disponibile - davanti al gip - a chiarire: "voglio uscire da questa brutta situazione e tagliare con ambienti che non mi riguardano".