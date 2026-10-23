

Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - “Pensiamo che nel 2035 si possa arrivare a eliminare le sigarette dall’Italia, come primo grande Paese al mondo. Per raggiungere questo obiettivo non è sufficiente soltanto il nostro impegno, ma è necessario quello di tutti”. Lo ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, a margine della presentazione di “Non Oggi”, il cortometraggio diretto e interpretato da Sergio Castellitto, prodotto da Dude in collaborazione con Philip Morris Italia e presentato alla Festa del Cinema di Roma. “L’idea di questo progetto parte da una domanda molto semplice: perché le sigarette sono ancora disponibili, nonostante tutto quello che si sa e si conosce? La scienza e la tecnologia sono oggi già a supporto di questo processo”, ha spiegato Frega, sottolineando che “l’Italia ha iniziato questo percorso in maniera brillante”, tanto da rendere possibile, secondo le prospettive dell’azienda, il superamento delle sigarette tradizionali entro il 2035.

Da qui la scelta di utilizzare il linguaggio cinematografico per raccontare un futuro nel quale le sigarette siano diventate oggetti del passato. “Raccontare questa storia attraverso le emozioni del cinema ci è parso un nuovo strumento di coinvolgimento per raccontare questa prospettiva positiva”, ha aggiunto. Per trasformare in realtà lo scenario immaginato dal cortometraggio, secondo Frega, è però necessario un impegno condiviso. “Credo che ci sia un richiamo a tutti a giocare un ruolo, perché per arrivare a questo obiettivo è necessario che la politica, la scienza, l’educazione e i vari settori della società capiscano l’importanza di eliminare un fenomeno che è sicuramente negativo”, ha sottolineato.

“Non possiamo farlo da soli, abbiamo bisogno di una grande coalizione. Dobbiamo ispirare un grande movimento nel Paese che possa raggiungere questo obiettivo”, ha concluso Frega.

