Roma, 26 ott. (Adnkronos Salute) - "Nel monitoraggio dei fattori di rischio cardiovascolare noi cardiologi usiamo ormai di prassi indici quali glicemia e colesterolo, in particolare quello 'cattivo' (Ldl), così come la microalbuminuria e l'acido urico. Tuttavia, non abbiamo indici oggettivi per un monitoraggio sul consumo di tabacco, che rimane uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare. Ad oggi ci basiamo solo su quanto riferisce il paziente, ma in 2-3 minuti non riusciamo ad averne una storia esaustiva. Servirebbe dedicare più tempo all’anamnesi così da intercettare il livello di rischio per quanto riguarda il tabagismo". Lo ha detto all’Adnkronos Salute Silvio Festinese, coordinatore cardiologo della Asl Roma 1 e coordinatore della Cattedra di Farmacologia dell'Università Unicamillus di Roma, in occasione della 21esima edizione di 'Romacuore', incontro promosso dalla Società italiana di cardiologia per fare il punto sulle novità in ambito cardiologico e sui reali progressi applicabili nella clinica. Tra i temi affrontati, con una apposita sessione, il contrasto al fumo.

"Il poco tempo che dedichiamo all'abitudine tabagica dei nostri pazienti è una nota dolente – ammette Festinese – Il tabagismo necessita di più di empatia nel rapporto medico-paziente, uno o due minuti sono davvero insufficienti così come le domande estemporanee 'quante sigarette al giorno fuma?’, e 'da quanto tempo?'”.

Per Festinese 'il gold standard è che il fumo fa male, ed è ormai acclarato che per la nostra salute non bisogna fumare. Il consumo della nicotina è un fattore di rischio. Però, evidenze precise pubblicate su autorevoli riviste internazionali ci dicono che è la modalità del consumo di nicotina ad essere la vera causa del danno, non solo cardiovascolare ma anche oncologico. Infatti è la combustione che libera decine di sostanze tossiche e cancerogene che determinano poi il danno cardiopolmonare" conclude.