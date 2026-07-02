

Roma, 26 giu. (Adnkronos Salute) - Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, è stato eletto Chairman di EuniPharma, il gruppo di Farmindustria composto dalle aziende farmaceutiche a capitale europeo e giapponese che operano nel nostro Paese. Lo annuncia Astellas in una nota. In virtù di tale incarico, Berardo assume contestualmente anche il ruolo di vicepresidente di Farmindustria, entrando a far parte della squadra del presidente Marcello Cattani, rieletto per il terzo mandato, contribuendo all'attuazione del programma associativo. Laureato in Scienze biologiche presso l'università degli Studi di Torino - si legge - Berardo vanta una consolidata esperienza nel settore farmaceutico, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale.

"Assumo questi due importanti incarichi con grande senso di responsabilità e con l'impegno di rafforzare il ruolo di EuniPharma come voce autorevole e propositiva all'interno di Farmindustria e nel confronto con tutti gli attori del sistema salute - ha dichiarato Berardo - L'intero settore dimostra ogni anno di essere la locomotiva dell'economia italiana e continua a fornire risposte ai pazienti grazie alla capacità di garantire innovazione, pur in un contesto incerto e che ne limita lo spazio di crescita. Consapevole che il comparto si trova a dover fare i conti con pressioni e dinamiche internazionali che destano preoccupazione - ha aggiunto - è compito di tutti noi lavorare per il miglioramento della governance farmaceutica e perseguire l'obiettivo di ottimizzare l'accesso al farmaco, tenendo in considerazione che innovazione e sostenibilità non sono alternative tra le quali scegliere, ma componenti di un equilibrio necessario. È su questa integrazione che si gioca la capacità del nostro Paese di attrarre investimenti, valorizzare la ricerca e rispondere in modo concreto ai bisogni di salute dei cittadini, oggi e nel lungo periodo. EuniPharma lavorerà per essere parte di questo percorso, contribuendo in modo concreto a un sistema salute più moderno, attrattivo e sostenibile". Il nuovo Chairman ha inoltre ringraziato il Chairman uscente e Ad di Novartis Italia, Valentino Confalone, "per il lavoro svolto e per il contributo determinante nel rafforzare il ruolo e il posizionamento di EuniPharma negli ultimi anni". "Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Valentino Confalone per la leadership e la visione dimostrate durante il suo mandato - sono le parole di Berardo - Il percorso tracciato rappresenta una base solida su cui continuare a costruire valore per il settore e per il Paese, in una fase che richiederà responsabilità, capacità di sintesi e visione di lungo periodo".

Secondo le recenti stime di Farmindustria - conclude la nota - le 35 aziende di EuniPharma rappresentano una componente rilevante del tessuto industriale farmaceutico nazionale, con 30 siti produttivi (pari al 21% del totale) e circa 22mila addetti, di cui il 50% impegnato in attività di ricerca, sviluppo o produzione. A ciò si affianca un impegno in investimenti pari a circa 1 miliardo di euro all'anno, destinato per il 60% alla R&S e per il restante 40% al potenziamento della capacità produttiva. Questi risultati si inseriscono in un contesto di forte crescita dell'industria farmaceutica in Italia, che ha raggiunto un valore della produzione di circa 74 miliardi di euro e oltre 69 miliardi di export, cresciuto del 248% negli ultimi 10 anni. Con oltre 72mila occupati, il settore si conferma uno dei principali motori dell'economia nazionale.

