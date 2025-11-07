

Roma, 6 nov.(Adnkronos) - “La nostra proiezione è anche verso l’estero, ma il nostro focus è sull’Italia. Siamo un’azienda pubblica di totale proprietà dello Stato e il nostro primo compito è di pensare al sistema Paese. Poi, non c’è un Paese specifico su cui ci vogliamo concentrare. Spesso veniamo chiamati, e non siamo noi che entriamo in un Paese mettendo piede in casa altrui senza essere invitati”. Lo ha detto il presidente del Gruppo Fs Tommaso Tanzilli, alla presentazione della mostra che celebra i 120 anni di Ferrovie dello Stato a Palazzo Venezia a Roma, rispondendo a chi gli chiede se il Gruppo ha nuovi progetti verso l’estero.

