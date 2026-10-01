

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - "Negli ultimi 10 anni i progressi nella comprensione e nella conoscenza delle malattie oncologiche ci hanno permesso di ottenere una riduzione del 9% delle morti per cancro. Ma il messaggio che oggi credo sia fondamentale condividere è che non c'è farmaco migliore della prevenzione. Per questo l'invito è semplice: quando nella nostra cassetta della posta troviamo un invito della Asl a partecipare a un programma di screening, non ignoriamolo e non mettiamolo da parte. Potrebbe essere un biglietto che ci permette di intraprendere un viaggio molto lungo: quello della vita". Così Nicola Silvestri, segretario nazionale Aiom (Associazione italiana oncologia medica), alla presentazione di FrecciaRosa, il progetto dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della salute a bordo di Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia, con il supporto dell'Aiom.

Le attività di prevenzione di FrecciaRosa, giunto alla 16esima edizione, si estendono anche 'a terra', per la prima volta nella stazione Rfi di Cosenza e nello scalo Fs Logistix di Sampierdarena, Genova, affiancando l'appuntamento già previsto presso lo scalo di San Lorenzo a Roma.

