

Parigi, 17 dic. (Adnkronos) - I dipendenti del Museo del Louvre di Parigi hanno votato "all'unanimità" stamattina una seconda giornata di sciopero. Lo hanno reso noto le sigle sindacali Cfdt T (Confédération française démocratique du travail) e Cgt (Confédération générale du travail). "Il preavviso di sciopero è stato mantenuto e lo sciopero è stato votato all'unanimità", ha dichiarato Valérie Baud, rappresentante della Cfdt, alla stampa sul piazzale del museo. "Le proposte del ministero" della Cultura sono state "giudicate insufficienti e inaccettabili dal personale", ha scritto la Cgt sul suo account Instagram.

All'esterno, davanti alla piramide, un cartello informa i numerosi visitatori che hanno trovato le porte chiuse che "l'apertura del museo è attualmente ritardata" e che la struttura avrebbe comunicato "le modalità di una possibile apertura il prima possibile".

