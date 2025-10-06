

Parigi, 6 ott. (Adnkronos/Afp) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni del primo ministro Sébastien Lecornu. Lo ha reso noto la presidenza francese. Macron aveva nominato Lecornu premier il mese scorso, ma la formazione del governo, sostanzialmente invariata, da lui presentata ieri sera, è stata accolta con aspre critiche da tutto lo spettro politico.

