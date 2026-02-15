

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Quanto avvenuto a Lione, nascosto dalla maggior parte dei media tradizionali, è di una gravità pazzesca". Lo scrive sui social Matteo Salvini, che posta anche un video.

"Un giovane (Quentin, 23 anni) aggredito e pestato a morte, ucciso per le sue idee, solo perché aveva difeso alcune attiviste. L’escalation di azioni criminali da parte di gruppi organizzati di estrema sinistra, che colpiscono in tutta Europa, è evidente e preoccupante. Morte e violenza non possono fare parte della “battaglia politica”. Onore al ragazzo caduto per mano di questi criminali", conclude Salvini.

