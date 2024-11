Roma, 14 nov. (Adnkronos) - I guai giudiziari di Marine Le Pen hanno a che fare con le "toghe rosse" francesi? "Ognuno ha i suoi, non è che ci sono solo in Italia..." e la vicenda giudiziaria che vede coinvolta la sua alleata in Europa "è una cosa strana". Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ai microfoni di '24 Mattino'. "Che nei confronti di chi non è allineato al pensiero allineato, woke e sinistro ci sia qualche attenzione in più a Parigi, come a Palermo e a Washington mi sembra più che oggettivo", rincara il leader della Lega confidando in Le Pen, "una gran combattente".