

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Provo profondo dolore e sgomento per la morte di Quentin, 23 anni, ferito a morte in un agguato a Lione. Siamo di fronte all’ennesimo episodio di una violenza spietata, balorda e ipocrita, che si maschera dietro lo slogan 'antifascista' e che continua a seminare odio e morte in tutta Europa. Servendosi di chi, anche nelle forze politiche della sinistra, continua a far finta di niente o, peggio ancora, a tollerare e giustificare. Nessuna idea politica può giustificare la violenza. Alla famiglia del giovane e alla Francia libera va tutta la mia vicinanza». Lo afferma l’eurodeputato di Fdi Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.

