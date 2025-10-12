

Parigi, 12 ott. (Adnkronos) - Nominato oggi domenica 12 ottobre il nuovo governo francese, che sarà guidato da Sébastien Lecornu e costituito da 34 ministri.

"Viene nominato un esecutivo con una missione: dare una legge di Bilancio alla Francia entro la fine dell'anno", ha affermato in un post su 'X' il premier francese, aggiungendo: "Ringrazio le donne e gli uomini che si impegnano in questo governo con assoluta libertà, al di là degli interessi personali e di parte. Una sola cosa conta: l'interesse del Paese".

Lecornu ha convocato i suoi nuovi ministri per una riunione di lavoro per domani pomeriggio, riferisce il canale all news francese 'Bfm Tv'. Gli uffici del premier, come ha riferito l'Afp, hanno raccomandato ai nuovi ministri nominati questa sera di effettuare il passaggio di consegne in modo "sobrio" senza la stampa e senza ospiti.

Il primo Consiglio dei ministri è stato convocato per martedì 14 ottobre alle 10, si legge in una nota dell'Eliseo.

I ministri della Giustizia Gérald Darmanin, degli Esteri, Jean-Noel Barrot e della Cultura, Rachida Dati sono stati riconfermati.

Il prefetto di Polizia di Parigi, Laurent Nunez, è stato nominato al ministero dell'Interno e sostituirà Bruno Retaillau. Il presidente e direttore generale della Sncf, Jean-Pierre Farandu, è stato nominato ministro del Lavoro.

Roland Lescure è stato nominato ministro dell'Economia. L'ex ministra del Lavoro Catherine Vautrin è la nuova ministra della Difesa mentre Monique Barbut è stata nominata ministro della Transizione ecologica. Serge Papin è stato nominato ministro delle piccole e medie imprese e del Turismo. Annie Genevard è la nuova ministra dell’Agricoltura mentre Edouard Geffray è il nuovo ministro dell'Istruzione e sostituisce l'ex premier Elisabeth Borne.

Stéphanie Rist è la nuova ministra della Salute mentre Naïma Moutchou è la nuova ministra dell'Oltremare e sostituisce l'ex ministro Manuel Valls. Françoise Gatel è stata nominata ministro al Territorio mentre Amélie de Montchalin è stata nominata ministro dei Conti pubblici. Philippe Baptiste è il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca mentre Marina Ferrari è la nuova ministra dello Sport. Philippe Tabarot è il nuovo ministro dei Trasporti mentre Vincent Jeanbrun è il nuovo ministro della Città. Ci sono anche quindici ministri delegati.

Nel governo Lecornu II figurano diversi esponenti della società civile come il neo ministro del Lavoro Jean-Pierre Farandou che è stato alla guida della Scnf, le ferrovie dell Stato francese, dal 2019 al 2025. La nuova ministra della Transizione ecologica, Monique Barbut è l'ex presidente del Wwf Francia ed è stata l'inviata speciale di Emmanuel Macron al summit sulla biodiversità 'One Planet Summit'.

Il ministro delle piccole e medie imprese, Serge Papin, è l'ex presidente e amministratore delegato del gruppo cooperativo Système U. E' stato nominato presidente non esecutivo di Auchan France nel 2024.

I sei ministri Lr entrati nel nuovo governo di Lecornu nonostante la decisione del partito di non partecipare al nuovo esecutivo sono stati espulsi dal partito e "cessano immediatamente le loro funzioni nei nostri organi direttivi" del partito. E' quanto ha sottolineato il partito Les Républicains in un comunicato trasmesso all'Afp. "I membri Lr che hanno accettato di entrare nel governo non possono più rivendicare l'appartenenza ai Républicains", afferma il partito, precisando che i suoi organi direttivi si riuniranno "nei prossimi giorni per decidere in modo definitivo".

I sei ministri Lr sono Annie Genevard (Agricoltura), Rachida Dati (Cultura), Vincent Jeanbrun (Edilizia abitativa), Philippe Tabarot (Trasporti), Sébastien Martin (Industria) e Nicolas Forissier (Francofonia).

"Come diciamo da diversi giorni, il governo sarà censurato dal Rassemblement National e dai nostri alleati nell'Udr. Domani presenteremo una mozione di censura". Ad affermarlo è la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen in un post su 'X'.

"Il presidente della Repubblica deve annunciare al più presto lo scioglimento dell'Assemblea nazionale per permettere al popolo francese di esprimersi e di scegliere una nuova maggioranza radicale, che sarà senza dubbio guidata da Jordan Bardella", ha aggiunto Le Pen.



