

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "A dieci anni dagli attentati di Parigi, l’Europa ricorda una delle sue notti più buie. Il terrorismo islamista colpì cittadini inermi, giovani, famiglie, luoghi di vita quotidiana. Fu un attacco non solo alla Francia, ma all’intero continente e ai valori che ci uniscono". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

"Ricordiamo le vittime, tra cui la nostra connazionale Valeria Solesin, e siamo vicini ai feriti e a chi porta ancora addosso le cicatrici di quella violenza. Quelle immagini restano impresse nella memoria collettiva come un richiamo alla responsabilità: la sicurezza non è mai scontata e la minaccia del radicalismo resta purtroppo viva. Quella tragedia deve continuare a guidarci nel contrasto fermo e rigoroso al terrorismo, nella difesa della libertà e nella tutela delle nostre comunità. L’Europa non può permettersi ambiguità: la lotta al fanatismo e la protezione dei cittadini devono restare priorità assolute", conclude.

