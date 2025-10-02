

Parigi, 2 ott. (Adnkronos) - Eurostar ha presentato le sue nuovissime divise gender-neutral, che includono gonne per gli uomini, un foulard con graffiti e stivali Dr. Martens verdi. Si tratta della prima, nuova uniforme in oltre un decennio e comprende 54 capi di abbigliamento individuali pensati per "adattarsi a tutti i sessi, corporature e personalità" e mira a "consentire al personale di esprimere la propria individualità". Dopo oltre due anni di riflessione, per garantire che gli abiti rispondessero alle esigenze pratiche del personale Eurostar, ieri gli abiti sono stati presentati alla stazione Gare du Nord di Parigi.

Ispirandosi alle destinazioni europee servite dalla linea ferroviaria ad alta velocità, la divisa comprende: un abito monocromatico blu navy, che strizza l'occhio alla Francia, fazzoletti da collo decorati con graffiti ispirati alla street art di Bruxelles e Amsterdam e un paio di iconici stivali britannici Dr. Martens. Emmanuelle Plescoff, la stilista dietro la nuova collezione, ha dichiarato: "Lavorare con Eurostar è stata un'esperienza unica, perché è la prima volta che vedo un'azienda dare così tanta importanza al coinvolgimento dei propri dipendenti nel processo creativo. Questa collaborazione ha dato vita a una collezione che bilancia semplicità, affidabilità e un tocco metropolitano, simboleggiato da accessori distintivi come le Dr Martens verdi e un foulard con graffiti".

Pensando alla sostenibilità, le nuove uniformi sono realizzate in poliestere riciclato e cotone biologico. Inoltre, verrà lanciata una campagna di riciclaggio per riutilizzare le vecchie uniformi, in modo da garantire che i materiali abbiano nuova vita in prodotti come materassi e fodere per cesti. Intervenendo in occasione del lancio, l'amministratore delegato di Eurostar, Gwendoline Cazenave, ha dichiarato: "Il nuovo look riflette chi siamo. Mostra la tradizione di Eurostar e il nostro spirito europeo che guarda al futuro. Chic, elegante e iconico. "Proprio come il nostro team. Dal momento in cui il nostro team lo indossa, i nostri clienti sanno di essere in mani premurose e che faremo vivere loro un'esperienza speciale. Siamo orgogliosi di lanciarlo oggi, mentre ci avviamo a crescere e ad accogliere 30 milioni di passeggeri per vivere l'esperienza unica di Eurostar".

