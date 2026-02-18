Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Esprimo la mia solidarietà ad Angelo Bonelli e alla sua famiglia per le gravi minacce ricevute. Di fronte a episodi di questo genere è necessario ribadire con forza il più fermo no alla violenza". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
Francia: Fontana, 'solidarietà a Bonelli per minacce ricevute'
18 febbraio, 2026 • 18:03
Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Esprimo la mia solidarietà ad Angelo Bonelli e alla sua famiglia per le gravi minacce ricevute. Di fronte a episodi di questo genere è necessario ribadire con forza il più fermo no alla violenza". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.