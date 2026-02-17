

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Ormai è sempre più chiaro: esiste un filo rosso che lega le organizzazioni terroristiche di estrema sinistra in tutta Europa. La presenza di Raphaël Arnault, deputato de La France Insoumise e capo della ‘Jeune Garde’ protagonista dell’aggressione omicida a Quentin Deranque, alle manifestazioni antifasciste di Roma in occasione dell’anniversario di Acca Larentia ne è l’ennesima conferma. Così come lo è la presenza di giovani stranieri tra gli aggressori dei militanti di Gioventù nazionale avvenuta in quelle stesse ore, con modalità tristemente simili a quelle che hanno portato alla morte del giovane francese. Un’alleanza nata sulle montagne della Val di Susa negli attacchi No Tav ai cantieri e alle Forze dell’Ordine; un’alleanza allargata alla ‘Hammerbande’ tedesca, la famigerata ‘Banda del martello’ i cui membri furono protagonisti di numerose violenze, comprese quelle di Budapest nel corso delle quali venne arrestata Ilaria Salis. Oggi c’è una nuova centrale criminale dell’antifascismo militante, che agisce in molti Paesi europei, con collegamenti stretti e tecniche simili". Lo afferma Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.

"Di fronte a questo pericolo per la democrazia e la civile convivenza, la reazione -aggiunge- deve essere durissima e unanime, senza le vergognose ambiguità di quel pezzo di sinistra politica e culturale che continua a coccolare queste frange. Occorre rafforzare il coordinamento tra le Forze di polizia nazionali e con Europol e, una volta accertati tutti i collegamenti, inserire questa rete di estremismo criminale nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche internazionali”.

