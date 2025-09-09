

Parigi, 9 set. (Adnkronos/Afp) - Sono previsti scioperi e disagi, domani, nel settore aereo e dei trasporti in tutta la Francia, giornata di mobilitazione contro i tagli di bilancio annunciati dal primo ministro François Bayrou, il cui governo è caduto ieri. Il movimento, battezzato “Bloquons tout” e lanciato sui social network, avvierà numerose iniziative che coinvolgeranno sia le grandi città che le piccole.

Studenti:

Circa 30 università francesi stanno tenendo assemblee generali per decidere le azioni da intraprendere domani. Per quanto riguarda le scuole superiori, "dobbiamo partecipare al movimento, perché siamo i primi ad essere interessati dal bilancio: siamo comunque i futuri cittadini della Francia", spiega Sofia Tizaoui, presidente di un sindacato studentesco francese, che ha fatto appello al blocco degli istituti.

Trasporti:

La Direzione Generale dell'Aviazione Civile prevede disagi e ritardi "in tutti gli aeroporti francesi". Nella parte occidentale del Paese, sulle strade, i cittadini mobilitati si daranno appuntamento alle 6 di domani con l'obiettivo di bloccare le tangenziali o organizzare posti di blocco. A Parigi, gli attivisti prevedono di chiudere stanotte diversi accessi alla tangenziale e di proseguire i blocchi nella mattinata. I treni ad alta velocità Tgv regionali e internazionali "circoleranno normalmente", secondo la società ferroviaria francese Sncf. Diverse assemblee generali si terranno nelle stazioni ferroviarie parigine nella mattinata.

Siti industriali e piattaforme logistiche :

Il gigante Amazon potrebbe essere disturbato da un picchetto di sciopero in un sito nella regione parigina. A Dunkerque (nord), è previsto uno sciopero presso l'acciaieria ArcelorMittal, che negli ultimi mesi ha annunciato un importante piano di licenziamenti. I dipendenti delle raffinerie gestite da TotalEnergies a Gonfreville-L'Orcher (nord), Donges sulla costa atlantica e Feyzin (est) sono stati chiamati a interrompere il lavoro dal sindacato Cgt. Su sua richiesta, anche i netturbini si mobiliteranno con almeno una quindicina di preavvisi di sciopero in varie regioni della Francia.





