Roma, 18 feb (Adnkronos) - La Camera ricorda l'attivista francese Quentin Deranque ucciso a Lione la scorsa settimana. L'aula ha osservato un minuto di silenzio e poi tutti i gruppi sono intervenuti per ricordare io giovane studente.
Francia: alla Camera ricordo Deranque, aula osserva un minuto di silenzio
18 febbraio, 2026 • 12:13
