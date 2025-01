Parigi, 7 gen. (Adnkronos/Afp) - La Francia commemora oggi l'attacco jihadista compiuto dieci anni fa contro il giornale Charlie Hebdo. La nazione fu colpita nel 2015 da una serie di attentati, da quello al celebre settimanale satirico a quelli contro il teatro del Bataclan, le terrazze parigine e lo Stade de France. Quattro giorni dopo l'attacco, l’11 gennaio 2015, le manifestazioni riunirono quasi 4 milioni di persone in tutta la Francia, con molti capi di Stato e di governo che parteciparono al corteo parigino.

Le commemorazioni di oggi saranno "come ogni anno" improntate "alla sobrietà, secondo la volontà delle famiglie", ha dichiarato il municipio di Parigi. La sindaca Anne Hidalgo “renderà omaggio alle vittime” alla presenza del presidente Macron e di diversi ministri. Le commemorazioni inizieranno alle 11,30 in rue Nicolas-Appert, nell'11mo arrondissement, dove Charlie Hebdo aveva sede nel 2015. Proseguiranno su Boulevard Richard Lenoir, dove l'agente di polizia Ahmed Merabet fu ucciso dai terroristi in fuga.

Gli eventi finiranno alle 13 con un omaggio alle vittime del negozio Hypercasher Porte de Vincennes, dove quattro persone di fede ebraica, prese in ostaggio, furono uccise il 9 gennaio. Dieci anni esatti dopo il massacro che ha preso di mira la sua redazione, Charlie Hebdo ha pubblicato un numero speciale di 32 pagine. In prima pagina si definisce "indistruttibile!", con il disegno di un gioviale lettore seduto su un fucile d'assalto, che legge il giornale.