

Parigi, 2 set. (Adnkronos) - "Allahu Akbar" (Allah è grande): sono queste le ultime parole che l'aggressore di Marsiglia - ripreso in un video che circola sui social - ha pronunciato prima di essere freddato dalle forze di sicurezza francesi, che fino a un momento prima di sparargli gli avevano intimato di deporre il coltello con cui in precedenza aveva ferito cinque persone nella città portuale della Francia del sud.

