

Parigi, 18 set. (Adnkronos) - La Francia si prepara a uno dei più grandi scioperi degli ultimi anni, mentre i sindacati si uniscono per fare pressione sul nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu , affinché riconsideri i tagli al bilancio e agisca su salari, pensioni e servizi pubblici. Secondo la polizia, oggi circa 800.000 persone scenderanno in piazza in tutto il Paese per manifestare, con ripercussioni anche su scuole, treni e trasporti aerei. Saranno schierati complessivamente 80.000 agenti di polizia.

Si prevede che sarà la giornata di manifestazioni più numerosa dal 2023, quando un gran numero di persone scese in piazza per protestare contro l'uso del potere esecutivo per far passare l'aumento dell'età pensionabile francese a 64 anni da parte di Emmanuel Macron, senza un voto in parlamento.

