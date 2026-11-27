

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Oggi è un'inaugurazione particolare perché questo anno accademico è quello che ci porterà nei 50 anni della Luiss: nel 2027 compiremo appunto 50 anni. Questa università è nata per volere delle imprese, in particolare nel 1977 nasce da un'idea del dottor Umberto Agnelli, quindi il rapporto con le imprese è sempre molto stretto, e questo probabilmente è uno dei motivi per cui i nostri laureati riescono a trovare un posto di lavoro in pochissimi mesi. Questo è uno dei tanti motivi di successo della Luiss.” Queste le parole di Giorgio Fossa, presidente dell'università Luiss Guido Carli, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026-2027.

Fossa ha poi aggiunto: “Sappiamo che i giovani oggi hanno una marea di problemi davanti, come ce li ha sostanzialmente tutto il mondo, e sappiamo che l'intelligenza artificiale, le macchine, possono essere di aiuto se le sapremo guidare e non se invece saranno loro a guidarci.”

Per il nuovo Anno Accademico l’ateneo punta su educare, innovare e costruire per governare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale mettendo al centro pensiero critico, capacità di giudizio e responsabilità individuale. Per questo Fossa ha concluso: “Il problema è la distinzione tra utilizzare al meglio le macchine o farsi scavalcare da queste, cosa che non dovrebbe e non dovrà mai succedere.”

