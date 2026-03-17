

L'Avana, 17 mar. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato a Cuba. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo-mediterraneo spiegando che l'epicentro si è registrato a una profondità di 15 chilometri e a circa 49 chilometri a sud-sudovest di Maisi. Al momento non si segnalano vittime, né ingenti danni.

