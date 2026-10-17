

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Il Foro Italico continua a rinnovarsi, ampliando i propri spazi e rafforzando la propria capacità di rispondere alle esigenze dello sport di oggi e di domani. Nel quadro dell’ampio progetto di riqualificazione del Parco Sportivo, a vent’anni dall’ultima volta torna la copertura della piscina dello Stadio del Nuoto: un intervento che restituisce a uno degli impianti più belli al mondo una nuova dimensione, rendendolo fruibile dodici mesi l’anno. Dalla fine di ottobre, grazie a una struttura pressostatica installata da Sport e Salute, lo Stadio del Nuoto sarà nuovamente utilizzabile anche durante la stagione invernale. La copertura, che misura 37 metri di larghezza, 66 metri di lunghezza e 7 metri di altezza, rappresenta un investimento concreto nella valorizzazione del patrimonio esistente e nell’ampliamento delle opportunità di pratica sportiva. L’obiettivo è restituire alle società sportive uno spazio acqua strategico, garantendo continuità alle attività e agli allenamenti durante tutto l’anno. Dal nuoto alla pallanuoto, dal salvamento ai corsi di nuoto, l’impianto potrà accogliere discipline e attività diverse, offrendo nuove opportunità agli atleti e alle società che ogni giorno animano il Foro Italico.

La disponibilità dello Stadio del Nuoto coperto rappresenta inoltre una risposta concreta alle esigenze di gestione degli spazi acqua anche in vista degli Internazionali Bnl d’Italia 2027. La possibilità di contare su un impianto fruibile per dodici mesi consentirà di garantire continuità alle attività delle società sportive anche durante il periodo del grande evento tennistico, conciliando al meglio le esigenze delle manifestazioni internazionali con quelle dello sport praticato quotidianamente.

“Abbiamo fortemente voluto questo intervento perché crediamo che il Foro Italico debba continuare a evolversi, anticipando le esigenze dello sport di domani. Questa nuova copertura è molto più di un’opera infrastrutturale: è un investimento sulle persone, perché consentirà a un numero sempre maggiore di atleti e cittadini di allenarsi e vivere lo sport in ogni stagione, con spazi ancora più funzionali e versatili -ha detto Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute-. La nostra visione è quella di un Foro Italico sempre più multidisciplinare, moderno e proiettato al futuro, capace di accogliere i grandi eventi internazionali e, allo stesso tempo, di generare ogni giorno nuove opportunità di pratica sportiva. Perché il successo dello sport non si misura soltanto nelle medaglie conquistate ai grandi appuntamenti, ma anche in ogni persona che avviciniamo all’attività fisica, in ogni giovane che trova nello sport la propria strada, in ogni cittadino che scopre il benessere del movimento. È questa la sfida più importante: fare in modo che lo sport non abbia confini, che sia sempre più accessibile e che ogni spazio possa trasformarsi in un’opportunità di crescita, benessere e futuro. Un ringraziamento alla Federazione Italiana Nuoto per la collaborazione che ha reso possibile raggiungere questo importante obiettivo”.



Paolo Barelli, Presidente della Federazione Italiana Nuoto ha aggiunto: "La copertura dello Stadio del Nuoto rappresenta un passaggio strategico per la città e l’intero movimento acquatico. Grazie all’accordo di collaborazione tra la Federazione Italiana Nuoto e Sport e Salute viene restituita a Roma un'infrastruttura d’eccellenza operativa anche nei mesi invernali dopo 20 anni. Questo intervento risponde in modo concreto alle necessità delle società sportive del territorio, autentico presidio sociale ed educativo, offrendo ai cittadini maggiori spazi acqua dedicati alla salute, al benessere e all’attività motoria. In un momento storicamente complesso per i costi di gestione delle piscine, garantire continuità e sostenibilità alle realtà sportive è un segnale di grande responsabilità istituzionale e di reale sostegno al settore. Inoltre la copertura dello Stadio del Nuoto s’inserisce nell’ambito di un programma strategico condiviso con Sport e Salute per rendere ulteriormente il Parco del Foro Italico centro dell’interesse dei cittadini per attività ludiche e sportive quotidiane, oltre che per i grandi eventi organizzati insieme come gli Internazionali di Nuoto/Trofeo Settecolli IP che dal 2027 durerà 4 giorni, aumentando una giornata il programma delle finali, e ospiterà due amichevoli del Settebello per rispondere alla sempre maggiore richiesta degli appassionati di nuoto e pallanuoto”.

Infine Alessia Filippi, vincitrice della medaglia d’oro nei 1500 stile libero femminili ai Mondiali di Roma 2009 ha concluso: “Lo Stadio del Nuoto di Roma ha rappresentato per me un passaggio fondamentale: la transizione da atleta dilettante a professionista. So bene cosa significhi poter nuotare tutto l’anno in un impianto di questo livello e quanto possa fare la differenza per un atleta. Da anni, durante il periodo invernale, questa possibilità era venuta meno. Finalmente, grazie all’intervento di Sport e Salute, sarà di nuovo possibile. Restituire alla comunità un impianto così importante e garantire agli atleti la possibilità di allenarsi in condizioni adeguate era doveroso, ma per nulla scontato. Grazie a Sport e Salute per aver reso possibile tutto questo”.

