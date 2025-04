- Roma, 03 aprile 2025 – La Ferrari cerca il riscatto nel Gran Premio del Giappone, terza tappa del Mondiale, dopo le due disastrose prestazioni in Australia e in Cina. Un esordio stagionale non dei migliori che impone alle Rosse un cambio di marcia, visto che la strada appare subito in salita. Per gli esperti di Sisal, dopo il successo nel primo GP della stagione e il secondo posto in Asia, il favorito è LandoNorris della McLaren a 2,00, con il compagno di scuderia Oscar Piastri, vincitore dello scorso GP in Cina, che segue a 3,00. Chiude il podio Max Verstappen, che lo scorso anno vinse in Giappone, siglando anche il giro più veloce: vederlo tagliare il traguardo per primo stavolta è un’ipotesi a 9,00. Stessa quota per Leclerc, più indietro l’altro pilota Ferrari, Hamilton, che è proposto vincente a 12,00, come George Russel della Mercedes.

Vincere il Gran Premio a Suzuka sembra un’impresa difficile, ma le Ferrari possono aspirare almeno a finire sul podio. Per gli esperti di Sisal, è una delle eventualità più probabili, specie per Leclerc, dato tra i primi tre a 2,50. Anche Hamilton ha buone chance, con il podio a 3,50. Il Mondiale è comunque iniziato con il piede sbagliato per i piloti della Ferrari che, infatti, sono indietro nelle quote sul favorito alla vittoria finale. A comandare sono ancora le McLaren con Norris a 1,72 e Piastri a 3,50. Verstappen è a 6,00, solo quarto Leclerc con il trionfo a 12,00 ed Hamilton a 16.00.

Sisal Italia S.p.A.



Ufficio stampa: Tel. 347 3649044