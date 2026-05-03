

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota italiano della Mercedes ha trionfato nella quarta gara del Mondiale di scena in Florida, precedendo le due McLaren dell'inglese Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri. Quarto posto per l'altra Mercedes di George Russell, quinta la Red Bull con l'olandese Max Verstappen. Beffato all'ultimo giro Charles Leclerc, sesto all'arrivo con la Ferrari ma in lotta per il podio fino a tre giri dal traguardo quando accusa problemi alla monoposto. Dopo la bandiera a scacchi il monegasco è stato penalizzato 20 secondi per essere andato più volte fuori pista durante i giri finali ed è stato così 'retrocesso' in ottava posizione. Proprio la penalità del compagno di scuderia permette a Lewis Hamilton di salire sesto davanti a Franco Colapinto (Alpine), settimo. Chiudono la top ten Carlos Sainz (Williams) e Alex Albon (Williams), rispettivamente nono e decimo.

Gara dai molti volti in Florida, anticipata di tre ore per il rischio maltempo atteso su Miami. Antonelli, partito dalla pole position, scivola indietro nelle posizioni e subisce l'avvio sprint di Leclerc, che si prende il primo posto e lo difende anche grazie a una safety car, in pista a causa degli incidenti di Hadjar (Red Bull) e Gasly (Alpine).

Alla ripresa della gara cresce la Mercedes e la McLaren, con i pit stop che danno nuova linfa alle gomme delle due scuderie. Antonelli si prende rapidamente la testa della corsa duellando con Norris, mentre Leclerc scivola in terza posizione lottando prima con Verstappen e poi con Piastri. Mentre il pilota italiano scappa via verso il traguardo, il monegasco riesce a tenere la posizione subendo la beffa soltanto a tre giri dalla fine.

Piastri approfitta infatti di alcuni problemi alla Ferrari e conquista il podio, aprendo la strada anche a Russell e Verstappen che fanno scivolare Leclerc in sesta posizione, davanti al compagno di scuderia Hamilton. Una vera e proprio beffa per la Ferrari, che sognava un altro podio dopo quello di Suzuki, con la 'ciliegina' (si fa per dire) della penalizzazione per Leclerc. L'Italia può comunque esultare per l'ennesima impresa di Antonelli, sempre più leader del Mondiale.



Il Mondiale di Formula 1 tornerà in pista domenica 24 maggio con il Gran Premio del Canada.



