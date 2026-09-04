

Monza, 4 set. (Adnkronos) - Sarà Milano 2027. Per lanciare la nuova stagione di Formula 1. Il capoluogo lombardo ospiterà dal 18 al 20 febbraio lo show di presentazione del prossimo Mondiale di Formula 1. 'F1 Live Milano' sarà un Fan Festival di tre giorni, mentre 'F1 The Show' vedrà tra i protagonisti i piloti delle undici scuderie e i team principal. "Pensiamo sempre in grande e superiamo i limiti - spiega in una nota Stefano Domenicali, presidente e Ceo della Formula 1 -. F1 Live Milano sarà un'esperienza incredibile pensata proprio per i nostri tifosi. Vogliamo che sentano di non limitarsi semplicemente a guardare questo sport, ma di esserne davvero immersi. Si tratta di una parte importante della nostra costante ambizione di avvicinare la Formula 1 ai fan più che mai, offrendo loro la possibilità di vedere da vicino i propri eroi e di vivere l'energia, l'innovazione e l'emozione che rendono la Formula 1 così unica".

Domenicali aggiunge: "Mentre la F1 continua a raggiungere nuovi pubblici in tutto il mondo, le gare saranno sempre la nostra anima, ma vogliamo anche creare esperienze indimenticabili che diano vita all'entusiasmo della Formula 1 su scala ancora più ampia e continuare a esplorare ciò che è possibile. Sulla scia dello straordinario successo di F1 75 a Londra - prosegue Domenicali, ricordando lo show di presentazione dell'anno scorso - F1 Live Milano trasformerà la città in un festival della Formula 1 per tre giorni indimenticabili, riunendo persone da tutto il mondo per celebrare tutto ciò che amano del nostro sport. So che i miei connazionali offriranno una fantastica accoglienza ai tifosi e non vedo l'ora di vedere la città animarsi con l'energia della Formula 1, creando ricordi che dureranno per tutta la vita".

