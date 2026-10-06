

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Maire ha presentato oggi la Fondazione Green Innovation Its Academy, la nuova realtà nata per formare tecnici specializzati nella decarbonizzazione e nell'economia circolare. Alla presenza del presidente della Regione Lazio Rocca e di altre autorità locali sono stati inaugurati, nell'area Tiburtina di Roma, la sede operativa della Fondazione e il corso biennale gratuito 'Energy Transition Specialist', che prenderà il via a novembre.

Fondazione Green Innovation Its Academy nasce da un partenariato ampio e multidisciplinare che coinvolge imprese, scuole, università e mondo della formazione professionale: per le imprese, Maire, Acea, Q8 Italia e Orange Branded; per la scuola secondaria, l’Iis 'Piazza della Resistenza, 1' di Monterotondo (RM) e l’Iis 'Via di Saponara 150' di Roma (Ips Giulio Verne e Ite Afm Ferdinando Magellano); per la ricerca, l’Università Campus Bio-Medico di Roma; per la formazione professionale, Unindustria Perform Srl e l’Associazione Cnos-Fap Lazio Salesiani.

La Fondazione punta a rafforzare la competitività del sistema produttivo del Lazio attraverso la formazione di profili tecnici richiesti dalle imprese, contribuendo alla transizione energetica e digitale del territorio e alla diffusione della cultura tecnico-scientifica tra le nuove generazioni.

Il primo corso attivato dalla Fondazione forma la figura dell’Energy Transition Specialist: un tecnico che affianca le imprese nell’adozione di tecnologie sostenibili e a basse emissioni, nell’ottimizzazione dei processi e nella gestione di impianti innovativi. Gratuito e biennale, il corso si rivolge soprattutto a giovani diplomati e a chi vuole entrare o rientrare nel mondo del lavoro con competenze pratiche utili alla transizione energetica; si conclude con un diploma riconosciuto dal ministero dell’Istruzione e dall’Unione Europea, nell’Area Tecnologica 1-Energia, Ambito 1.3 'Sostenibilità energetica nell’ambiente e nell’economia circolare'.

Il corso parte con 25 studenti (ne sono previsti a regime circa 400) e comprende 1.000 ore di lezioni in aula, basate su metodologie innovative e un approccio laboratoriale ed esperienziale, oltre a uno stage aziendale di 800 ore, finalizzato a favorire il contatto diretto con le imprese partner e con la filiera produttiva del Lazio. Ampio spazio è riservato alle soft skills e a un laboratorio di creatività ispirato alle arti figurative e performative, nello spirito dell’ingegnere umanista che unisce discipline scientifiche e cultura umanistica. La nuova sede è situata in via Tiburtina 994 a Roma presso l’Istituto Salesiano Teresa Gerini Torlonia, nel cuore dell’area Tiburtina.

"La transizione energetica è un percorso irreversibile e il suo successo dipende dalla capacità di formare le persone che dovranno guidarla. Grazie al concreto supporto della Regione Lazio e di tutte le istituzioni che hanno lavorato dando vita a una vera alleanza. Questa Academy punta a integrarsi con il nuovo Liceo Tecnologico lanciato dal governo per costruire una filiera formativa per preparare i nuovi professionisti della transizione energetica. Nell'area Tiburtina, dove tutto è nato, Maire vuole dare un contributo anche sul piano sociale nei confronti dei giovani più fragili come i Neet. È questo il modello vincente di trasformazione economica e sociale per vincere la sfida della decarbonizzazione", ha detto Fabrizio Di Amato, presidente di Maire e della Fondazione Green Innovation Its Academy.

