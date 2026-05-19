

Milano, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “Gli Stati Uniti sono da sempre il nostro mercato di sbocco principale per le aziende del territorio di Assolombarda: vale 8 miliardi di export. Il Future Leader Program permette di avere un'esperienza concreta all'interno delle nostre imprese”. Con queste dichiarazioni, Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, è intervenuto nel corso della presentazione del primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l'obiettivo di formare la prossima generazione di leader. La prima sede permanente della piattaforma, è situata nell'Edificio Spark 3 nel quartiere in rigenerazione di Santa Giulia a Milano.

“Gli Stati Uniti conoscono il bello e ben fatto del Made in Italy nei nostri prodotti, conoscono i nostri imprenditori e i nostri professionisti, che hanno studiato e che lavorano negli Stati Uniti - spiega Biffi - ma pochi americani, al di fuori del perimetro delle multinazionali, lavorano e vivono l'esperienza della nostra Pmi”.

“Questa, pertanto, è una grande opportunità per avvicinare mondi e culture diverse, far crescere le nostre Pmi per arrivare direttamente sul mercato americano e non solo nella filiera delle grandi aziende che esportano e per fare in modo che la cultura americana permei il modello di business italiano e il modello e la cultura italiana permeino l'esperienza che vivranno qui i giovani studenti, che saranno i nostri migliori ambasciatori per sviluppare il Made in Italy negli Stati Uniti”, conclude.

