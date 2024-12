New York, 31 dic. (Adnkronos/Dpa) - La casa automobilistica statunitense Ford ha dichiarato che il suo account X è stato hackerato dopo che lunedì sono stati pubblicati dei post che facevano riferimento a Israele e Palestina. "Il nostro account X è stato brevemente compromesso e sono stati pubblicati tre post non autorizzati o pubblicati da Ford", ha scritto la società sulla piattaforma.

"Non rappresentano le opinioni della Ford Motor Company. Ford e X stanno indagando su questa violazione". I post sono stati da allora eliminati, ma sono stati condivisi come screenshot dagli utenti X nei commenti al post di Ford.

I post eliminati recitano "Liberate la Palestina", "Israele è uno stato terrorista" e "TUTTI GLI OCCHI SU GAZA", secondo gli screenshot. La casa automobilistica con sede nello stato americano del Michigan ha circa 1,5 milioni di follower su X.