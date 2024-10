Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Philips promuove un viaggio alla riscoperta della cucina italiana regionale coinvolgendo quattro chef, fra i più talentuosi del nuovo panorama gastronomico italiano, che interpretano le ricette della tradizione e della memoria grazie alla tecnologia innovativa di Airfryer Combi Serie 7000. "Un modello ormai irrinunciabile in cucina, dotato di display intuitivo, cestello XXL per cucinare fino a 7 porzioni e ben 22 diverse funzioni per arrostire, grigliare, preparare brasati, eseguire cotture sottovuoto o lente, tostare, essiccare, scongelare e molto altro ancora. Grazie a questa estrema versatilità, Airfryer Combi Serie 7000 è ideale per valorizzare tantissimi piatti tramandati di generazione in generazione nelle case italiane, dal Nord al Sud, rendendoli però più sani e digeribili grazie all’uso di pochissimo o addirittura zero olio aggiunto", si legge in una nota dell'azienda.

Gli chef hanno realizzato alcune ricette-simbolo delle cucine lombarda, ligure, laziale e siciliana ispirandosi alla storia gastronomica delle singole regioni e sperimentando con successo la tecnologia Rapid CombiAir, che permette di regolare i flussi d’aria per risultati di cottura ottimali. Il Grand Tour culinario inizia dalla Lombardia, con le Costolette di vitello alla Milanese e i Mondeghili firmati da Alex Leone. Due piatti-icona della cucina locale e, in particolare i secondi, eredità di una tradizione contadina e fiore all’occhiello di una ricerca gastronomica che fonde storia e avanguardia. Da qui si passa alla Liguria con i Tortelli del Barbajuan di Eugenio Boer, tra i più istrionici chef italiani, che interpreta una ricetta storica dell’entroterra, preparati con un ripieno di zucca, l’ortaggio simbolo dell’autunno, e la ricotta. Tutte le loro cotture testate con Philips Airfryer Combi necessitano di pochi e semplici gesti per scegliere temperature e tempi di cottura, garantendo risultati impeccabili.

Si arriva poi nel cuore del Paese, a Roma e in Campania, con il classico supplì che Ciro Scamardella ha impreziosito con un pomodoro montato e una maionese al profumo di pomodoro. La squisita crocchetta farcita, preparata con riso, ripiena e avvolta nel pangrattato, viene cotta nella friggitrice ad aria che basta preriscaldare per qualche minuto e rivestire di carta forno. Con l’aggiunta di una spruzzata di olio nel cestello si ottiene con facilità una cottura uniforme in pochissimo tempo a una temperatura di 180°. Un piatto perfetto per la condivisione a tavola, da offrire come aperitivo agli amici o come portata unica per una cena a tema.

Anche il primo piatto di Crescenzo Morlando omaggia la Capitale con i carciofi ripieni che fanno riscoprire la bontà della mammola romanesca, un’eccellenza invidiata da tutto il mondo. La sua preparazione è semplice: gli ortaggi vengono puliti e ripieni di carne, Parmigiano Reggiano Dop, uovo, prezzemolo e pangrattato, in un omaggio a tutto il territorio italiano, di regione in regione. La frittura tradizionale può essere così sostituita con la cottura in Airfryer, aggiungendo giusto un filo d’olio spruzzato sul cestello. Un altro piatto che invece scende più a Sud sono le Cassatelle siciliane, deliziose sfoglie ripiene di ricotta e cioccolato. Una ricetta che al solo assaggio ricorda le colazioni vista mare, la bellezza dell’isola e il profumo delle sue prelibatezze. Anche in questo caso è sufficiente pochissimo olio per ottenere comunque la croccantezza della pasta e mantenere all’interno il ripieno morbido.

Gli chef, dopo aver realizzato le ricette con l’Airfryer Combi Serie 7000, hanno espresso soddisfazione. Per Crescenzo Morlando, “Con le sue dimensioni compatte e la tecnologia avanzata, Airfryer Combi di Philips ha rivoluzionato il mio modo di cucinare a casa, rendendo le preparazioni più semplici e veloci, permettendomi di creare piatti leggeri, ma sempre gustosi”. Eugenio Boer sottolinea che “la notevole versatilità di questo prodotto rende ogni preparazione semplice e intuitiva: ciò che mi ha colpito maggiormente è la velocità con cui riduce i tempi di cottura, il tutto con un occhio al risparmio energetico, che fa sempre comodo”.

“Airfryer Combi di Philips mi è sembrata molto performante: si scalda velocemente e mantiene la temperatura in modo costante. Inoltre, ho apprezzato l’ampia capienza del cestello e la facilità d’uso fin dal primo utilizzo”, assicura Alex Leone. A sua volta, Ciro Scamardella assicura: “Trovo perfetta l’Airfryer Combi di Philips per velocizzare i tempi senza sacrificare il sapore. Per chi vuole sperimentare in cucina con un’alternativa più leggera, meno complessa ma ugualmente croccante come una frittura tradizionale".

Non solo le ricette dei 4 famosi chef: grazie infatti all’interazione di Philips Airfryer Combi Serie 7000 con l’app gratuita HomeID, gli spunti in cucina non finiscono mai. Basta scaricare l’app, inserire il modello di Philips Airfryer di cui si dispone, e navigare tra le centinaia di ricette disponibili.

Accanto a Philips Airfryer Combi, si affianca la nuova arrivata a marchio Philips, l’Airfryer Serie 3000 con doppio cestello. Progettata per ottimizzare tempi e risultati, Philips Airfyer Serie 3000 ha due cestelli di diversa misura - quello più grande per il piatto principale, quello più piccolo per il contorno, verdure o spuntini - per preparare menu completi e bilanciati, pronti per essere serviti.

Per la massima praticità, infine, tutte le componenti delle Airfryer Philips sono lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida e una maggiore praticità d’uso.