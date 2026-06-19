

Roma, 19 giu. (Labitalia) - Si profilano quattro giornate all'insegna della 'visione che unisce', quelle in programma a Padova, dal 25 al 28 giugno 2026, nella suggestiva cornice di Prato della Valle, uno dei luoghi più iconici d’Europa, grazie a 'Bufala Fest – tutte le forme del gusto', la kermesse enogastronomica frutto della partnership tra l’associazione culturale 'Giardino delle Idee', Zed e Creaeventi, che si configura come un vero e proprio 'ponte enogastronomico' volto a favorire l’integrazione tra le eccellenze della filiera bufalina campana e il ricco patrimonio culinario del territorio veneto. 'Bufala Fest – tutte le forme del gusto', organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, gode del patrocinio del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Campania e del Comune di Padova.

Antonio Rea, direttore organizzativo di Bufala Fest – non solo mozzarella, ha spiegato: "Siamo orgogliosi di portare in Prato della Valle un’edizione di Bufala Fest caratterizzata da un programma di altissima qualità e da espositori che rappresentano l'eccellenza gastronomica del Paese, grazie anche al prezioso supporto di Coldiretti Padova. Il comparto bufalino è un settore straordinario, non solo per le produzioni lattiero-casearie, ma anche e soprattutto per la filiera delle carni che riteniamo abbia delle potenzialità ancora non del tutto espresse. La nostra manifestazione intende superare la dimensione enogastronomica per diventare piattaforma di confronto culturale e motore di sviluppo sostenibile, promuovendo conoscenza, innovazione e identità territoriale”.

E Daniele Cristofoli, amministratore di Zed, ha aggiunto: "Siamo pronti ad alzare il sipario sull'anteprima della decima edizione di 'Bufala Fest – tutte le forme del gusto', frutto della grande collaborazione con l’Associazione 'Giardino delle Idee' e Creaeventi. Abbiamo scelto Prato della Valle per trasformare una delle piazze più belle d'Europa in un vero e proprio ponte gastronomico e culturale, in grado di unire filiera bufalina con le eccellenze della cucina veneta. Saranno quattro giornate di assoluto coinvolgimento, uniche per gusto, intrattenimento e conoscenza".





Daniela Di Prisco, presidente dell'Associazione 'Giardino delle Idee', ha spiegato che "dal 25 al 28 giugno, grazie ad un qualificato cartellone di incontri e dibattiti, esploreremo come la visione, unita all'innovazione e alla sostenibilità, possa essere la chiave per la valorizzazione dell’intero comparto bufalino. Invitiamo tutti a partecipare per scoprire insieme l’essenza della visione che unisce e per contribuire a costruire un futuro sempre più innovativo e sostenibile per la filiera bufalina, così come per l’intero comparto agroalimentare italiano, riaffermando il valore inestimabile della Dieta Mediterranea e della Cucina Italiana come patrimoni Unesco, nonché come modelli di salute, cultura e identità nel mondo".

La tappa padovana di 'Bufala Fest – tutte le forme del gusto' gode del supporto di autorevoli brand di prestigio internazionale, come: Agugiaro & Figna Molini S.p.A. Società Benefit con le farine Le 5 Stagioni e Le Sinfonie; Leffe; La Torrente; Carta Corona; King’s Rigamonti; La Molisana; Aperol Spritz; Olio Bono; Caseificio Colonne; La Contadina; Guappa; Acqua San Benedetto; Manuel Caffè; Arcos Since 1734; Fonderia Nolana Del Giudice; Marana Forni; Berto’s; Ferrowine. Radio Birikina è media partner dell'evento. Il tema guida di Bufala Fest 2026 è la 'Visione che Unisce': non un semplice slogan, ma la competenza strategica più preziosa per ogni azienda e operatore della filiera bufalina e dell'intero comparto agroalimentare del nostro Paese. Bufala Fest celebra il traguardo delle dieci edizioni e lo fa non solo guardando alla strada percorsa, ma puntando lo sguardo verso l'orizzonte, perché in un decennio che ha visto la filiera bufalina crescere, evolversi e affermarsi, oggi più che mai l’intera filiera agroalimentare italiana è chiamata a una nuove e fondamentali sfide.

Sono oltre 20 gli stand presso i quali sarà possibile degustare le pietanze preparate dagli 'artisti del gusto', gli espositori presenti in Prato della Valle, che propongono piatti e ricette con almeno un prodotto della filiera bufalina: Gianni Calaon – pizza in pala (pizzeria); La Molisana (pastificio); Berlino Beer, Food & Music (pub); Grazia Pane, Dolci & Caffè (pasticceria); La Mafaldina (friggitoria + pizzeria); Caffè Pedrocchi (ristorante); Amsterdam Eeatertainment (pub); Gelateria Friso (gelati artigianali e gluten free); Antico Forno Padova (Pasticceria); Arte Bianca Torreglia (pizzeria); Macchèpasta (ristorante); iDon Padova (pizzeria); Caseificio Le Colonne; Caseificio La Contadina; Manuel Caffè; Aperol .

