Milano, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - È in arrivo un’edizione straordinaria della presentazione de Le Guide de L’Espresso, il 26 novembre al teatro Arcimboldi di Milano. A celebrare il 45° anniversario de le Guide de L’Espresso, una kermesse che vedrà oltre 1.000 ospiti riempire il prestigioso teatro milanese per l’anteprima della premiazione della Guida ai Ristoranti e della Guida ai Vini d’Italia, di nuovo insieme. A presentare la serata la giornalista Lavinia Spingardi, volto storico di Sky, che guiderà gli ospiti durante l’evento che si preannuncia ricco di novità. Una conduzione agile e contemporanea, che segna il nuovo corso delle Guide e della direzione editoriale de L’Espresso. A sottolineare l’impatto mediatico, non solo la scelta della nota conduttrice, ma anche la partnership con Adnkronos, che supporterà la risonanza dell’evento e la piattaforma social network KuriU, che si occuperà di sviluppare contenuti destinati ai social media.

Allo staff del Ristorante Da Vittorio sarà affidato il coordinamento del lavoro di un gruppo di sei chef emergenti, per offrire agli ospiti un’esperienza culinaria unica. In abbinamento alle creazioni di Da Vittorio, alcune delle prestigiose etichette premiate dalla Guida ai Vini d’Italia, come l’iconico taglio bordolese di Tenuta San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti Igt.

Per l’organizzazione della serata è stata messa in moto una macchina operativa impressionante che coinvolge un team di decine di professionisti per una presentazione che vedrà l’ingresso in Guida di 70 nuovi ristoranti, in particolare di realtà giovanissime che si stanno facendo largo tra i nomi storici dell’enogastronomia italiana. Per tutte le sorprese e le novità dell’anno non resta che aspettare che si alzi il sipario alle 18.30 in punto del 26 novembre.