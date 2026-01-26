

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - I giudici di Milano del processo d'Appello 'bis' hanno abbassato a 2 anni e 8 mesi (da 4 anni e 6 mesi) la condanna per il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, all'epoca presidente di Lombardia Film Commission, imputato nel processo sulla vendita del capannone di Cormano, sede della Lombardia Film Commission, con cui - a dire dell'accusa - sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici.

Per Andrea Manzoni, anche lui ex revisore contabile del Carroccio, la condanna è stata abbassata da 3 anni a 2 anni e 5 mesi. Un anno fa Cassazione aveva confermato l'imputazione di peculato a carico dei due imputati, ma era caduta l'accusa di turbativa, dunque la sentenza era stata annullata con rinvio per rideterminare in un appello bis la pena per il peculato.

Lo scorso dicembre, invece, la Cassazione ha reso definitiva la condanna (2 anni e 8 mesi) per Francesco Barachetti, l'imprenditore ritenuto vicino alla Lega e anche lui imputato nella vicenda.

