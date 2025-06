Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "'Comunità: insieme plurali'. Il tema del Congresso Acri riflette realtà e percorsi, ricchi di fatti e realizzazioni sviluppati sui territori a favore delle rispettive popolazioni, con la capacità di definire progetti di interesse e ampiezza nazionali. È il valore del pluralismo delle autonomie sociali, esaltate nella nostra Costituzione come elemento imprescindibile delle libertà delle articolazioni della Repubblica, avverso tentazioni dirigistiche. È questo il fondamento che indica agli ordinamenti pubblici il dovere di sostenerne la preziosa funzione di agenti della coesione sociale del Paese, valorizzandone l’azione. Le Fondazioni di origine bancaria hanno largamente lasciato alle spalle le fasi di controllo di singoli istituti bancari per divenire attenti partecipi dei programmi di sviluppo dell’economia italiana nella veste di investitori istituzionali, preziosi per la stabilità finanziaria del Paese, anche in esperienze di 'public company'". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente Acri, Giovanni Azzone, in occasione del 26esimo Congresso nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di Risparmio Spa.

"Il ruolo, assunto con prestigio, di parte in dialogo con le istituzioni locali e con le diverse soggettività sociali, ne fa -ricorda il Capo dello Stato- attori riconosciuti, proponenti e aggregatori di progetti e non semplici erogatori di risorse. Difendere e potenziare le comunità sono compiti di vitale importanza, nelle emergenze e fuori dall’emergenza. Conservare e dare ulteriore slancio al patrimonio di bellezza, di cultura, di socialità, di umanità raccolto nei territori, puntare su educazione e innovazione, è un atto di lungimiranza, da parte di protagonisti consapevoli, radicati e credibili".

"Ridurre gli scarti tra territori e la diseguaglianza tra i cittadini è funzionale all’unità del Paese, ed è, dunque, un’attività preziosa di cui, sono certo, l’azione legislativa e il sistema fiscale sapranno tenere conto. Ai partecipanti al Congresso -conclude Mattarella- auguro giornate di proficuo lavoro nell’interesse degli enti che rappresentano e dell’intera comunità nazionale".