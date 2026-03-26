

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Promuovere politiche per i giovani, rafforzare la partecipazione giovanile, favorire percorsi di crescita personale e professionale e ampliare le opportunità di accesso a iniziative culturali, formative e di cittadinanza attiva: questi sono gli obiettivi del protocollo d’intesa per la valorizzazione del servizio civile universale e della Carta Giovani Nazionale promosso e sottoscritto dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dal presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti. Un vero e proprio 'patto per i giovani' stipulato dalle due Istituzioni, che rafforza la volontà di coinvolgerli e renderli partecipi in misura sempre maggiore alla vita culturale, sociale ed economica del Paese, integrando questo impegno con le iniziative di promozione della Carta Giovani Nazionale.

"Il protocollo appena sottoscritto con Fondazione Fiera Milano - sottolinea il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi - contribuisce a rafforzare ulteriormente le opportunità dedicate ai giovani, attraverso la piattaforma del Servizio civile universale e quella di Carta Giovani Nazionale, strumento digitale che stiamo rendendo sempre più accessibile e ricco di contenuti. Le nuove sinergie con una realtà di primo piano come Fiera Milano, che ringrazio nella persona del presidente della Fondazione Giovanni Bozzetti, ci consentono di perseguire l’obiettivo comune di ampliare gli spazi di partecipazione e crescita a livello giovanile, offrendo nuove opportunità di lavoro e di svago. Questo accordo testimonia la nostra volontà di accorciare le distanze e stabilire relazioni con le generazioni giovanili, investendo, di fatto, sul futuro della nostra Nazione, accompagnandoli nel loro percorso personale e professionale, offrendo sempre più occasioni per essere protagonisti della vita sociale, culturale ed economica dell’Italia".

"Con la firma di questo accordo - afferma Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano - Fondazione Fiera Milano conferma il proprio impegno nel valorizzare il talento e il potenziale dei giovani, riconoscendoli come una risorsa preziosa per il futuro del nostro Paese e favorendone un ruolo sempre più attivo. Ringrazio il ministro Abodi per questa iniziativa di grande valore e per essere al nostro fianco in questa collaborazione. La Fondazione dedica da sempre attenzione alla formazione, allo sviluppo e alla valorizzazione delle competenze delle nuove generazioni, non solo attraverso il sostegno al comparto fieristico, ma anche grazie alle numerose iniziative promosse da Accademia Fiera Milano, tra le quali spiccano i due master Progea e Meed. Insieme ci poniamo al servizio dei nostri giovani, che rappresentano il motore e il futuro del nostro Paese".



L’accordo – di durata biennale – rappresenta la volontà congiunta di fare sistema tra istituzioni e sviluppare una collaborazione strutturata su iniziative dedicate alle nuove generazioni, inserendosi nel novero delle attività di promozione degli strumenti messi a disposizione dei giovani per valorizzarne i talenti. In particolare, mediante il protocollo, si intende valorizzare ulteriormente l’istituto del Servizio civile universale, che rappresenta uno strumento di crescita personale e professionale per i giovani e un’opportunità per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro e, più in generale, nella società. I giovani che intraprendono questo percorso, infatti, hanno la possibilità di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e competenze, sviluppando al contempo un maggiore senso civico e di appartenenza alla comunità.

Il protocollo d’intesa prevede, inoltre, iniziative di promozione della Carta Giovani Nazionale, coinvolgendo amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici interessati a aderire al progetto. La Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale, personale e nominativo per i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, che consente di accedere ad agevolazioni e sconti su beni e servizi offerti da operatori pubblici e privati, a livello nazionale ed europeo. Le agevolazioni potranno riguardare diversi ambiti – tra cui cultura, spettacolo, musica e fiere – e saranno disponibili attraverso l’adesione alla Carta da parte di Fondazione Fiera Milano e delle società da essa controllate.

