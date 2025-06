PHOTO





Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - È stato ufficialmente presentato, in occasione della giornata di apertura della 45° edizione del Congresso nazionale Sinu, Società italiana di nutrizione umana, in corso a Salerno fino al 30 maggio, il Premio Andrea Ghiselli. Costituito dalla Fondazione Istituto Danone e dalla Sinu, vuole onorare la memoria di Andrea Ghiselli, medico nutrizionista, figura di spicco nel campo della nutrizione umana, scomparso nel 2024, un pilastro “indimenticabile e indimenticato”- si legge in una nota - della Fondazione Istituto Danone, a cui ha contribuito con passione e competenza, lasciando un segno profondo nella ricerca scientifica e nella promozione della cultura alimentare. La sua attività, guidata da una curiosità instancabile e da un forte impegno divulgativo, ha influenzato in modo significativo il dibattito scientifico e pubblico sulla nutrizione e l’alimentazione.

"Il legame tra Andrea Ghiselli e Fondazione Danone è sempre stato fondato sulla visione comune della scienza come strumento di conoscenza e di servizio alla società – spiega Mariangela Rondanelli, direttore Uoc di Riabilitazione a indirizzo metabolico, dipartimento di Sanità pubblica, professore Università di Pavia e vicepresidente della Fondazione Istituto Danone - La sua instancabile dedizione alla ricerca e alla divulgazione scientifica ha rappresentato un punto di riferimento per tutti noi. Oggi sarebbe orgoglioso di questo premio, che porta il suo nome, e che nasce proprio per sostenere giovani ricercatori che, come lui, coltivano con passione la curiosità e il rigore metodologico nell’ambito della nutrizione umana. Valorizzare il lavoro di questi talenti significa dare continuità ai valori e all’eredità intellettuale che ci ha lasciato".

Il Premio nasce con l’obiettivo di sostenere e valorizzare i giovani che abbiano conseguito un dottorato di ricerca la cui tesi sia si sia distinta per originalità, rigore metodologico e rilevanza scientifica, in piena sintonia con i valori e l’eredità intellettuale del professore. Il premio prevede l’assegnazione di una borsa di studio di 2mila euro netti. Le candidature potranno essere presentate a partire dal 28 maggio fino al 30 novembre 2025. La cerimonia di consegna è prevista in febbraio 2026.

A valutare i progetti sarà una commissione scientifica d’eccellenza, presieduta da Anna Tagliabue, professoressa e presidente della Sinu e da Lorenzo Morelli, professore e presidente della Fondazione Istituto Danone, affiancati da altri membri da loro designati. "La sana alimentazione oggi riveste un ruolo sempre più cruciale come investimento per la salute futura e, in questo contesto, è importante supportare l’attività dei giovani ricercatori che scelgono di impegnarsi nella ricerca in Nutrizione– afferma Tagliabue - Per questo motivo la Società italiana di nutrizione umana ha accolto con molto piacere di essere partner nell’istituzione di questo Premio oltre che per il valore di ricordare di una figura di esperto da sempre molto legato alla Sinu".

Figura di riferimento nel panorama della nutrizione in Italia, Ghiselli ha ricoperto un ruolo centrale prima all’Istituto nazionale della nutrizione e successivamente al Crea, Centro di ricerca alimenti e nutrizione. Membro del comitato scientifico della Fondazione Istituto Danone per molti anni - conclude la nota - ha svolto un ruolo determinante nel promuovere una cultura alimentare consapevole, contribuendo a smontare falsi miti e a contrastare la disinformazione, coniugando rigore scientifico e capacità divulgativa.