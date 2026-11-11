

Roma, 11 nov. - (Adnkronos) - Oltre 400 partecipanti hanno preso parte a Villa Miani, a Roma, all’evento 'La formazione continua nell’era dell’intelligenza artificiale', organizzato per celebrare i vent’anni di FonARCom, il Fondo paritetico interprofessionale nato nel 2006 dalla volontà dell’associazione datoriale Cifa Italia e del sindacato Confsal. Una giornata di confronto e approfondimento che ha riunito istituzioni, parti sociali, Consulenti del Lavoro, rappresentanti del mondo accademico e della ricerca per riflettere sulle trasformazioni del mercato del lavoro e sulle nuove competenze necessarie nell’era dell’intelligenza artificiale. Vent’anni al fianco delle imprese, soprattutto piccole e medie, e dei loro lavoratori: un percorso che ha accompagnato l’evoluzione del sistema produttivo e che oggi guarda al futuro con una nuova consapevolezza. Se vent’anni fa la formazione continua rappresentava una scommessa, oggi è un’infrastruttura strategica per la competitività delle imprese e per la crescita delle persone. Al centro dell’iniziativa la domanda che riguarda il futuro del Paese: quali competenze costruire, per chi e con quali risultati, in un mercato del lavoro profondamente trasformato dall’intelligenza artificiale.

Ad aprire le celebrazioni, dopo il saluto del presidente FonARCom, Andrea Cafà, sono stati i saluti istituzionali del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per i Rapporti con il Parlamento Paolo Barelli. Mentre il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone è intervenuta a conclusione dei lavori. Il confronto è proseguito con gli interventi di Emilio Fatovic, fondatore di FonARCom; Natale Forlani, Presidente dell’Inapp; Massimo Temussi, Direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Rosario De Luca, Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; Rosatilde Margiotta, rappresentante Confsal nella Consulta delle parti sociali dell’Osservatorio ministeriale sull’IA nel mondo del lavoro; Cosimo Accoto, filosofo delle tecnologie digitali e Research Affiliate al Mit; S.E. Mons. Renzo Pegoraro, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita; Angelo Raffaele Margiotta, Segretario generale Confsal.

Il bilancio dei venti anni di attività è stato affidato alle parole del presidente di FonARCom, Andrea Cafà, che dal palco ha raccolto idealmente la sfida dei prossimi vent’anni, indicando nella formazione e nell’innovazione i pilastri sui quali costruire il futuro del Fondo e del mondo del lavoro. Una sfida che, nelle parole del presidente, non può prescindere da un principio fondamentale: la persona deve rimanere sempre al centro delle strategie di sviluppo, delle scelte organizzative e dei processi di innovazione. Perché l’intelligenza artificiale potrà trasformare profondamente il lavoro, ma il valore delle competenze, delle capacità e del talento umano resterà determinante. Valorizzare la formazione significa, quindi, consolidare il sistema della formazione continua, rafforzare la rete di relazioni e collaborazione e rendere sempre più semplice ed efficace l’accesso delle imprese ai Fondi interprofessionali. Significa promuovere una maggiore conoscenza delle opportunità disponibili, coinvolgere un numero crescente di aziende e investire nello sviluppo di competenze realmente rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. L’obiettivo è rafforzare il collegamento tra sistema formativo e tessuto produttivo, affinché le risorse destinate alla formazione si traducano in maggiori opportunità per i lavoratori e in nuovi strumenti di crescita e competitività per le imprese. "La sfida dei prossimi vent’anni – è il messaggio che emerge dalle conclusioni del presidente Cafà – è continuare a investire nella formazione e nell’innovazione, rafforzando la capacità del sistema di accompagnare le imprese e le persone nei cambiamenti. Perché il futuro del lavoro non si costruisce soltanto con la tecnologia, ma soprattutto con le competenze e con la centralità della persona". A vent’anni dalla sua nascita, FonARCom rinnova così il proprio impegno: essere protagonista dell’evoluzione della formazione continua, consolidare la propria rete e contribuire a costruire un mercato del lavoro nel quale innovazione, competenze e valorizzazione delle persone procedano insieme.

