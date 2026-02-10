

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Celebrare il Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli istriano, giuliano e dalmati vale da sola una vita di militanza. Un’emozione che spacca il cuore vedere l’Aula di Montecitorio con le massime autorità civili, militari e religiose, ricostruire la storia del fronte orientale e le crudeltà che si consumarono a guerra finita, dunque ancor più infami, ai danni degli italiani". Lo scrive sulle piattaforme social Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.

"Il tempo torna lì, sull’orlo delle fosse profonde centinaia di metri -aggiunge- dove i comunisti di Tito gettarono i nostri connazionali, sulla spiaggia di Vergarolla dove ad agosto del 1946 si consumò un’orrenda strage di innocenti. Morirono cento persone, un terzo bambini, sotto le bombe dei partigiani jugoslavi. Sul tavolo dove la studentessa universitaria Norma Cossetto fu seviziata, stuprata e sfigurata e poi gettata in foiba oppure sulla nave Adriatico che salpò decine di volte per portare duecentocinquanta mila persone che volevano restare italiane nella penisola, a vivere decenni nei campi profughi, ma da italiani, dimenticati da tutti".

"Il tempo recupera ogni 10 febbraio dell’era moderna i colpevoli decenni di silenzio, manipolazioni e negazionismi. Anche oggi, con grande onore, riceveremo improperi, insulti, precisazioni storiche, perfino aberranti riduzionismi riservati a nessun’altra pulizia etnica o genocidio della storia. Ma noi abbiamo vinto, le battaglie contro le falsità scritte sui libri di testo, l’istituzione con legge del Giorno del Ricordo, i mille libri stampati dall’editoria artigianale e poi diventati popolari, lo gridano al vento. La storia -conclude Rampelli- ha restituito dignità agli esuli e riabilitato istituzioni colpevoli di averli sepolti anzi tempo. Come un fiume carsico la verità è riemersa e si è presa la sua rivincita".

