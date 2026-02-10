

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato nel pomeriggio presso il Complesso del Vittoriano la 'Mostra degli Esuli fiumani, dalmati e istriani'. Ad accoglierlo Renzo Codarin, Davide Rossi e Giuseppe de Vergottini, rispettivamente presidente nazionale, vicepresidente e presidente onorario di FederEsuli. Con loro anche Edith Gabrielli, direttrice dell'Istituto 'Vive'.

