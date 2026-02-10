Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Oggi onoriamo i martiri delle foibe e tutti coloro che vissero il dramma dell’esodo giuliano-dalmata. Ricordare e rendere omaggio alle vittime e al dolore delle loro famiglie è un dovere delle Istituzioni". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.
Foibe: Fontana, 'ricordare è un dovere delle istituzioni'
10 febbraio, 2026 • 07:52
