Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Un oltraggio alla memoria, un’offesa all’Italia. A poche ore dal Giorno del Ricordo, il vandalismo contro la Foiba di Basovizza è un gesto vergognoso che calpesta la memoria delle vittime e il dolore di un popolo. Condanniamo questo atto vile e rilanciamo l’impegno per difendere la verità storica. La memoria non si cancella, la storia non si riscrive. Mai più negazionismo, mai più odio". Così Forza Italia sui social.