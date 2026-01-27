Roma, 27 gen (Adnkronos) - Martedì 10 febbraio alle 10 si svolgerà nell'aula della Camera la commemorazione del Giorno del ricordo alla presenza del presidente della Repubblica. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.
Foibe: Camera commemora Giorno del ricordo in aula alla presenza di Mattarella
27 gennaio, 2026 • 13:13
