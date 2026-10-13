

Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - L'andamento della crescita globale - che rallenterà dal 3,5% nel 2025 al 3,1% nel 2026 - cela notevoli movimenti divergenti tra i vari paesi e una maggiore concentrazione. Lo segnala il Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook in cui segnala come 32 paesi 'raccolgono' ora il 95% della crescita mondiale, contro i 54 di aprile, mentre le revisioni al ribasso si sono diffuse, interessando circa il 47% delle economie. "L'economia globale non sta semplicemente rallentando o accelerando; la crescita si sta piuttosto ridistribuendo tra i paesi in base alla loro esposizione allo shock dell'offerta causato dal conflitto e alla dinamica della domanda legata all'intelligenza artificiale" osserva il Fondo.

