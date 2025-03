PHOTO





Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Capsule di caffè compostabili per un consumo più responsabile e un futuro con meno rifiuti. Flo Group, attiva nel settore del vending e del food packaging, e NatureWorks, produttore di biopolimeri a base di Pla (acido polilattico), presentano Keygea, capsula monodose compostabile per il mercato nordamericano.

Keygea è realizzata con Ingeo Pla, un biopolimero derivato da risorse rinnovabili, è certificata compostabile a livello industriale da Bpi e Din Certco e consente di restituire i fondi di caffè alla terra come nutrienti naturali. Grazie al processo di termoformatura avanzata, Keygea si distingue come una delle capsule più leggere sul mercato, solo 2,6 g, senza compromettere la resistenza e la piena compatibilità con le linee di riempimento e sigillatura ad alta velocità.

“Questa capsula segna una svolta per il mercato del caffè, un nuovo capitolo nel nostro percorso di innovazione - afferma Erika Simonazzi, direttore Marketing del Gruppo Flo - Grazie alla strategica partnership con NatureWorks, entriamo nel mercato nordamericano con una soluzione rivoluzionaria che unisce sostenibilità ad alte prestazioni. Ma il nostro viaggio non si ferma qui: la ricerca alla base di questa capsula apre nuove opportunità nel packaging monodose e rafforza il nostro standing, frutto di oltre 50 anni di eccellenza nel packaging alimentare”.

“Siamo orgogliosi e grati per il rapporto che abbiamo costruito con Flo nel corso degli anni - afferma Roger Tambay, Chief Growth Officer di NatureWorks - Insieme, abbiamo condiviso idee e competenze per affrontare con attenzione ogni dettaglio necessario alla realizzazione di una capsula da caffè davvero efficace. La capsula Keygea non solo offre un caffè dal gusto eccellente, ma risulta anche economicamente vantaggiosa per i torrefattori”.