Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Il taglio delle tasse che aiuta il ceto medio rappresenta la priorità di Forza Italia, insieme all'aumento delle pensioni minime. La riapertura dei termini per il concordato fiscale permetterà di fare passi avanti in questa direzione. A cominciare dall'intervento sull'Irpef". Con queste parole Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se con la riapertura del concordato fiscale fino al 12 dicembre si senta di dare per certo il taglio delle tasse (riduzione dell'aliquota fiscale dal 35 al 33%) almeno fino a 50mila euro di reddito all'anno nella legge di bilancio per il 2025.