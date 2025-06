Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "L’Influencer in capo, Giorgia Meloni, oggi va dai commercialisti e annuncia: 'Voglio abbassare le tasse'. E giù applausi. Standing ovation. Commozione. Non c’è uno che le chieda: scusa, Giorgia, ma perché non ci dici che cosa hai fatto in questi tre anni? Come mai la pressione fiscale è aumentata? Perché prometti oggi ciò che non stai facendo da tre anni?". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

"Il Melonismo è tutto qui: vivere in un presente infinito in cui rilanciare le stesse promesse e cancellare con cura ogni traccia di realtà. Le tasse sono aumentate, il clima di insicurezza è aumentato, il debito pubblico è aumentato, gli sbarchi irregolari sono aumentati, il numero di giovani scappati dall’Italia è aumentato. Diminuisce solo il potere d’acquisto. Mi fa piacere che qualche commercialista si senta rappresentato da questo Governo: voi siete convinti che le cose in Italia vadano meglio di dieci anni fa?".