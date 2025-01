Milano, 8 gen. (Adnkronos) - "La condotta posta in essere da Aspiag Service srl, di carattere fraudolento, dura da numerosi anni e ha comportato non solo il sistematico sfruttamento dei lavoratori ma anche ingentissimi danni all'erario". Sono le conclusioni del sostituto procuratore di Milano Paolo Storari nel decreto di sequestro preventivo da circa 8 milioni di euro emesso nei confronti di Aspiag Service (concessionaria del marchio Despar), società attiva nel settore della grande distribuzione organizzata. Due gli indagati oltre alla società che ha sede legale a Bolzano.

"Gli accertamenti sono ancora allo stato iniziale in quanto dovranno essere verificate ulteriori serbatoi di personale, con le intuibili conseguenze in termini di danno erariale, che si presenta ingente" si legge nel provvedimento che sottolinea come il decreto d'urgenza si sia reso necessario "posto che la situazione di sfruttamento e illegalità è ancora in atto, con rilevanti conseguenze in termini di sfruttamento lavorativo ed erariale".