

Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - "Fra il 2024 e il 2025 il governo italiano ha speso 923 milioni di euro in bonus e abbiamo avuto l'immatricolazione di 94 mila veicoli incentivati con emissioni nella fascia 0-60 grammi per 100 km. Noi in Unrae vogliamo dire che investendo un decimo di quella cifra, appena 85 milioni di euro, si optrebbero immatricolare oltre 100 mila vetture aziendali green". Lo afferma all'Adnkronos il presidente dell'Unrae Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato Mazda Italia, ricordando che "da anni noi parliamo di fiscalità delle auto aziendali e questa volta abbiamo deciso di entrare ancora più nel merito, facendo dei esempi concreti" dei benefici per il fisco, per il mercato e anche per l'ambiente.

"Sostanzialmente - spiega - con una rivisitazione di alcune regole e parametri in materia di deducibilità si potrebbero andare a immatricolare 100.000 auto green, che sarebbero acquistate dalle aziende, attivando circoli virtuosi dal punto di vista anche dello svecchiamento del parco circolante".

"Le aziende italiane - sottolinea Pietrantonio - hanno dimostrato di essere molto reattive la normativa come dimostra la norma sui fringe benefit e l'impatto avuto sulle immatricolazioni di plug-in hybrid è semplificativo di questo approccio". "Se si da alle imprese una normativa chiara, stabile, con una prospettiva di medio periodo queste investono immediatamente" continua parlando di una "incentivazione intelligente" al contrario dei "fuochi di paglia" innescati da bonus come quello di questo autunno sulle elettriche e che "non stabilizzano il mercato". "Le incentivazioni - conclude - sono una cosa differente dagli incentivi perché creano certezza".

